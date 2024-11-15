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Закон, порядок, государство

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В Запорожской области расчет РСЗО «Град» группировки войск Днепр пресёк попытку ВСУ провести ротацию пехоты на Ореховском направлении

В Запорожской области расчет РСЗО «Град» группировки войск Днепр пресёк попытку ВСУ провести ротацию пехоты на Ореховском направлении

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск Днепр ежедневно поражают выявленные цели ВСУ, спектр объектов поражения различен: от пехоты до бронетехники.

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