Валентина Иванова, недавно родившая дочь от Тимати, отпраздновала 33-летие. Рэпер подарил ей роскошный Mercedes Benz G 63 AMG винно-бордового цвета.
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