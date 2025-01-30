BepiColombo записал, как звучит его полет в окрестностях Меркурия

Анимация полета BepiColombo в окрестностях Меркурия / © ESA Когда космический аппарат приблизился к первой планете от Солнца, он активировал итальянский пружинный акселерометр (Italian Spring Accelerometer, ISA).
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