Вратарь Сафонов был вынужден быстро возвращаться домой после матча "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов рассказал в своем Telegram-канале, что ему пришлось быстро возвращаться домой после первого матча 1/4 финала матча Лиги чемпионов с английской "Астнон Вилла" из-за того, что его собака осталась одна.
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