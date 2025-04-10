Вратарь Сафонов был вынужден быстро возвращаться домой после матча "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов рассказал в своем Telegram-канале, что ему пришлось быстро возвращаться домой после первого матча 1/4 финала матча Лиги чемпионов с английской "Астнон Вилла" из-за того, что его собака осталась одна.