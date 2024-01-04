Бюджет Украины получил от игорного бизнеса более $272 млн

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что так называемый «игровой» сектор экономики Украины начал активно развиваться после легализации этой деятельности в августе 2020 года.
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