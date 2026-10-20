© Shift Drive/Shutterstock/FOTODOMИсследователи американской системы здравоохранения Mass General Brigham разработали алгоритм искусственного интеллекта, способный оценивать шансы пациента с онкологическим заболеванием на выживание по обычной фотографии лица.
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