20-летний сын Рамзана Кадырова Ахмат получил звание Героя Чеченской Республики. О награждении сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
20-летний сын Рамзана Кадырова Ахмат получил звание Героя Чеченской Республики. О награждении сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.
Свежие комментарии