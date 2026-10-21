Рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, боевая музыкальная группа «Катюша» и другие участники проекта «Музыка Возрождения» провели девять концертов для военнослужащих и жителей Донбасса, а также встретились с молодежью в Мариуполе и Донецке.