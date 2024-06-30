Юки Цунода извинился за ругательство в адрес Чжоу: «Я неправильно понимал точное значение слова»

Пилот «РБ» Юки Цунода принес извинения за ругательство во время квалификации к Гран-при Австрии. Цунода был недоволен поведением соперника из «Заубера» Чжоу Гуаньюя на пит-лейн и произнес по радио выражение, которое можно перевести как «чертов умственно отсталый».