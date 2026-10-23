Сочетание клавиш Ctrl Alt Del продолжает использоваться в операционной системе Windows как средство защиты ввода пароля от поддельных окон входа.
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Дорогой аффтор, а ничего, что уже в Windows 7, нажатие Ctrl Alt Del открывает экран безопасности, а не приводит к немедленному перезапуску?