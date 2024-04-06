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Наталья Подольская оправдывает дурные привычки Преснякова

Певица Наталья Подольская смирилась с недостатками мужа, ведь они есть у всех, считает она. После долгой тоски и депрессии из-за расставания с Кристиной Орбакайте по собственной же глупости Владимир Пресняков наконец обрел счастье с Натальей Подольской, с которой познакомился на гастролях.

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