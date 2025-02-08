Демотиваторов пост: «Воспитание превыше всего!»

Отличного настроения всем читателям нашего сайта! Представляем вашему вниманию свежую коллекцию демотиваторов, чтобы суббота прошла с улыбкой на лице! Сегодня в выпуске: про беду и друзей, про разговоры о борщах, про объём багажника, про домашнее задание, про помощь людям и многое другое! .