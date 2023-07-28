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В Геленджике автоматизировали мониторинг системы водоснабжения

В Геленджике автоматизировали мониторинг системы водоснабжения

«Мегафон» оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Решение, базирующееся на технологии интернета вещей, позволяет отслеживать фактический объем потребления воды местными жителями, рассказали в пресс-службе компании.

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