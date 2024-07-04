Когда ждать вспышки магнитных бурь в июле 2024: подробный график по дням Юлия СоколоваПредставители лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уже опубликовали прогноз на июль текущего года, предупреждая о нескольких сильных магнитных бурях разного уровня.