Когда ждать вспышки магнитных бурь в июле 2024: подробный график по дням Юлия СоколоваПредставители лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уже опубликовали прогноз на июль текущего года, предупреждая о нескольких сильных магнитных бурях разного уровня.
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