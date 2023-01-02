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«Челси» хочет заплатить 25% от суммы трансфера Энцо зимой. «Бенфика» просит все сразу

«Челси» и «Бенфика» продолжают переговоры о переходе Энцо Фернандеса. Как пишет журналист CNN Portugal Бруну Андраде, зимой лондонский клуб готов заплатить 25% от суммы трансфера, а затем выплатить оставшуюся сумму двумя или тремя траншами.

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