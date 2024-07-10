Собака оторвала мужчине нос, врачи восстановили его с помощью бедра и лба

Наши домашние любимцы — преданные друзья. Часто мы читаем истории о том, как любимцы буквально спасают жизнь своим хозяевам! Однако иногда из любви к своему владельцу животные могут делать вещи, которые приведут к ужасным последствиям.
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