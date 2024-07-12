Как и 37 лет назад: первый трейлер Double Dragon Revive не разочаровал фанатов серии Вс...

Как и 37 лет назад: первый трейлер Double Dragon Revive не разочаровал фанатов серииВслед за локальным анонсом в журнале Famitsu японский издатель и разработчик Arc System Works полноценно представил Double Dragon Revive — следующую часть легендарной серии beat ‘em up.
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