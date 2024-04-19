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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Второй сезон Fallout официально получил зеленый свет от Amazon Это ни для кого не с...

Второй сезон Fallout официально получил зеленый свет от Amazon Это ни для кого не с...

Второй сезон Fallout официально получил зеленый свет от AmazonЭто ни для кого не станет сюрпризом, учитывая широкое признание, которым пользовался сериал Fallout от Amazon Prime с момента его полной премьеры на прошлой неделе, но теперь шоу официально получило зеленый свет на второй сезон.

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