Как восстановить волосы после Covid-19, рассказали специалисты

Как восстановить волосы после Covid-19, рассказали специалисты

Зимой волосы требуют особого ухода. Воздействие низких температур, частое использование фена и нехватка витаминов в организме, — все это во-многом сказывается на здоровье волос и кожы головы.

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