Как восстановить волосы после Covid-19, рассказали специалисты

Зимой волосы требуют особого ухода. Воздействие низких температур, частое использование фена и нехватка витаминов в организме, — все это во-многом сказывается на здоровье волос и кожы головы.
Популярные статьи
- За фото Гитлера будут судить жителя Приморья
- Петербургские активистки установили «памятник» женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Это манекен, который обклеили заголовками о преступлениях
- Пропавший во время поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» спасатель Заковряшин Александр найден живым