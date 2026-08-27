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Из-за атаки БПЛА в Ростовской области вспыхнули пожары

Из-за атаки БПЛА в Ростовской области вспыхнули пожары

В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах произошло возгорание скошенного поля, сухой травы В нескольких районах Ростовской области после ночной атаки украинских БПЛА произошли лесные и ландшафтные пожары, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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