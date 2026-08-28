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Аргументы и Факты

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Синоптик Шувалов спрогнозировал до +24 градусов в начале сентября

Синоптик Шувалов спрогнозировал до +24 градусов в начале сентября

Первые дни сентября в центре европейской части России будут тёплыми с температурой около +21.+24 градусов, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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