Синоптик Шувалов спрогнозировал до +24 градусов в начале сентября

Первые дни сентября в центре европейской части России будут тёплыми с температурой около +21.+24 градусов, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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