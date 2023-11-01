Премьер Израиля загубил свою карьеру: Вашингтон приготовился к отставке

Дни Нетаньяху на посту премьер-министра сочтены, считают в Белом доме.В Вашингтоне уверены, что обострение палестино-израильского конфликта и внутренние неурядицы совсем скоро приведут к завершению карьеры Биньямина Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии