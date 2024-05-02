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Депутат Немкин: расход батареи смартфона указывает на слежку за пользователем

Депутат Немкин: расход батареи смартфона указывает на слежку за пользователем

Быстрый расход заряда батареи, самопроизвольное включение микрофона или камеры, а также запуск приложений в фоновом режиме на смартфоне без ведома пользователя могут свидетельствовать о слежке за владельцем устройства.

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