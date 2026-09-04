UCI собирается представить трекеры гонщиков на профессиональных гонках

Источник изображения, NSN Cycling Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 49 минут назад Всемирный руководящий орган велоспорта UCI предложил использовать GPS-трекеры на всех гонках, чтобы всегда определять местонахождение гонщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым