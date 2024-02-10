Подрядчики всю ночь убирали снег в Челябинске. Видео

В Челябинске в ночь на субботу 10 февраля снег в городе убирали 291 единица техники и 205 рабочих. За ночную смену на полигон вывезено почти 19 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба городской администрации.
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