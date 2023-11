Netflix анонсировала новое аниме по «Ведьмаку» и показала, как будет выглядеть Геральт из РивииКомпания Netflix анонсировала новое аниме под названием «Ведьмак: Сирены глубин» (The Witcher: Sirens of The Deep), представив сразу два тизер-трейлера.