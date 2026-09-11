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Суть Событий

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Суд взыскал с мелких фигурантов дела Долиной 115 млн рублей, организаторов найти не удалось

Суд взыскал с мелких фигурантов дела Долиной 115 млн рублей, организаторов найти не удалось

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве с ее квартирой.

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