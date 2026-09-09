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Бюджет России вышел в профицит в августе за счет дивидендов госкомпаний

По предварительной оценке Минфина, профицит бюджета за август составил 660 млрд рублей. Он был обеспечен поступлениями дивидендов в размере 691 млрд рублей, именно они обеспечили рост ненефтегазовых доходов, говорится в телеграм-канале аналитиков Райффайзенбанка Focus Pocus.

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