Бюджет России вышел в профицит в августе за счет дивидендов госкомпаний

По предварительной оценке Минфина, профицит бюджета за август составил 660 млрд рублей. Он был обеспечен поступлениями дивидендов в размере 691 млрд рублей, именно они обеспечили рост ненефтегазовых доходов, говорится в телеграм-канале аналитиков Райффайзенбанка Focus Pocus.