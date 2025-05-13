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«Мы разбиты», ВС РФ вышли к границе Днепропетровщины»: Подоляка — «мы вчера вечером подошли, и не там, где предполагали»: Новости СВО, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта боевых действий на Украине 13.05.25 г.

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