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Опера «Пиковая дама» стала первой премьерой сезона в Пермском театре оперы и балета

Опера «Пиковая дама» стала первой премьерой сезона в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета 11 октября представил первую премьеру сезона 2024/25 — оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» в постановке дирижера Владимира Ткаченко и режиссера Владиславса Наставшевса, сообщает ТАСС.

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