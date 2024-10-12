Опера «Пиковая дама» стала первой премьерой сезона в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета 11 октября представил первую премьеру сезона 2024/25 — оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» в постановке дирижера Владимира Ткаченко и режиссера Владиславса Наставшевса, сообщает ТАСС.
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