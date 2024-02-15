Спартакиады. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков выйдут на лед с короткими программами

Спартакиада-2024 Магнитогорск Пары Короткая программа Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала Участники Анастасия Мишина – Александр Галлямов Александра Бойкова – Дмитрий Козловский Наталья Хабибуллина – Илья Княжук Елизавета Осокина – Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков Юлия Артемьева – Алексей Брюханов Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев Дарья Бояринцева – Роман Плешков ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников – предварительный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии