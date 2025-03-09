Путин попросил вынесшую тело мужа с поля боя женщину не возвращаться на СВО

Путин попросил полевого медика Монгуш не возвращаться на фронт Президент России Владимир Путин попросил участницу специальной военной операции, полевого медика из Тувы Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт.
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