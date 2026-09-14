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125region.ru | Новости

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Президент страны Евросоюза назвала единственный способ добиться мира на Украине

Президент страны Евросоюза назвала единственный способ добиться мира на Украине

Президент Болгарии Илияна Йотова считает, что мира на Украине можно добиться только путем переговоров.

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