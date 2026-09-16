Канадская ловушка для Зеленского: дипломатический триумф, который оказался битвой за образ Елена ГалицкаяКанадская поездка Владимира Зеленского задумывалась как очередная демонстрация международной поддержки Украины.
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