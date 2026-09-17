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Появление войск НАТО на Украине РФ оценит как прямое участие в конфликте – Полянский

Появление войск НАТО на Украине РФ оценит как прямое участие в конфликте – Полянский

Российский Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет рассматривать появление войск стран-участниц Североатлантического альянса на территории Украины как прямое участие блока в вооруженном конфликте с Российской Федерацией.

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