Колготки вместо тонального крема: зачем ногам придумали собственный beauty-фильтр

Тональный крем для ног — звучит как шутка, пока его действительно не предлагают надеть. Calzedonia выпустила Invisible Makeup Effect — тонкие колготки 15 den в шести оттенках, которые визуально выравнивают тон кожи, сглаживают небольшие несовершенства и создают тот самый эффект «идеальных ног».