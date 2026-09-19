Колготки вместо тонального крема: зачем ногам придумали собственный beauty-фильтр

Тональный крем для ног — звучит как шутка, пока его действительно не предлагают надеть. Calzedonia выпустила Invisible Makeup Effect — тонкие колготки 15 den в шести оттенках, которые визуально выравнивают тон кожи, сглаживают небольшие несовершенства и создают тот самый эффект «идеальных ног».
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