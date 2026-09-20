В Стародубе беспилотник ранил 15-летнюю девочку

Подросток получила осколочные ранения и была доставлена в больницу.Как сообщил врио брянского губернатора Ковальчук, вечером 20 сентября, при атаке украинского беспилотника на маршрутное такси в пригороде Стародуба Брянской области пострадала 15-летняя девочка.
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