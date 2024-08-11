Армения, кажется, окончательно решила сделать поворот на Запад. Если первый в истории ОДКБ отказ государства участвовать в коллективных мероприятиях можно было списать на обстоятельства, обстановку, случайность и другие разнообразные отговорки, то решение Еревана бойкотировать совместные оборонные учения «Взаимодействие-2024», по сути, можно расценивать как своеобразный сигнал и для Москвы, и для других членов Договора.
Удар по ОДКБ: Пашинян не увидел в русских достаточно боевого опыта
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Эта шлюха позорная ещё "себе цену не сложила". Поэтому и "зависла кукушка" в вычислениях.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Прочитал .... дыхнуло партсобранием...
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1 час.
Геннадий Ушаков
Я как то по жизни убедился, что армянам нельзя доверять. Не сказать, что армяни редко встречались в моей жизни, но так получилось, что достойных для доверия, тем более для дружествкееых отношений я не встречал, может это чисто мое индувидуальное.
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6 мин.
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