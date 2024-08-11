Удар по ОДКБ: Пашинян не увидел в русских достаточно боевого опыта

Геннадий Ушаков

Я как то по жизни убедился, что армянам нельзя доверять. Не сказать, что армяни редко встречались в моей жизни, но так получилось, что достойных для доверия, тем более для дружествкееых отношений я не встречал, может это чисто мое индувидуальное.