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Удар по ОДКБ: Пашинян не увидел в русских достаточно боевого опыта

Удар по ОДКБ: Пашинян не увидел в русских достаточно боевого опыта

Армения, кажется, окончательно решила сделать поворот на Запад. Если первый в истории ОДКБ отказ государства участвовать в коллективных мероприятиях можно было списать на обстоятельства, обстановку, случайность и другие разнообразные отговорки, то решение Еревана бойкотировать совместные оборонные учения «Взаимодействие-2024», по сути, можно расценивать как своеобразный сигнал и для Москвы, и для других членов Договора.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Эта шлюха позорная ещё &quot;себе цену не сложила&quot;. Поэтому и &quot;зависла кукушка&quot; в вычислениях.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Прочитал .... дыхнуло партсобранием...
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1 час.
Геннадий Ушаков
Я как то по жизни убедился, что армянам нельзя доверять. Не сказать, что армяни редко встречались в моей жизни, но так получилось, что достойных для доверия, тем более для дружествкееых отношений я не встречал, может это чисто мое индувидуальное.
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6 мин.

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