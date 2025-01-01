Фицо: прекращение транзита российского газа через Украину будет стоить Европе до 120 млрд евро в год

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Еврокомиссию обратить внимание на возможные последствия прекращения транзита российского газа через Украину, заявив, что экономический удар по Евросоюзу будет гораздо сильнее, чем по России.
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