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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гунько о «Спартаке»: «Разочарован, что выступает Парада, а не воспитанник Плотников. Думаю, качествами они не сильно отличаются»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Гунько расстроен тем, что в московской команде играет легионер, а не свой воспитанник.

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