Профессор Толкачёв: сезонному работнику могут предложить работу без договора

Профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачёв предупредил, что фактическая зарплата на сезонной работе может оказаться ниже заявленной, а условия занятости — отличаться от указанных в вакансии.
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