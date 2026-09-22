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Профессор Толкачёв: сезонному работнику могут предложить работу без договора

Профессор Толкачёв: сезонному работнику могут предложить работу без договора

Профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачёв предупредил, что фактическая зарплата на сезонной работе может оказаться ниже заявленной, а условия занятости — отличаться от указанных в вакансии.

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