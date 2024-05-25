Исторический прорыв: США стимулируют нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией Юлия СоколоваИзраиль и Саудовская Аравия продолжают активную работу над в направлении снижения градуса конфронтации и вариантами приведения отношений хотя бы в статус нейтральных, несмотря на сложную ситуацию в секторе Газа.