Исторический прорыв: США стимулируют нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией Юлия СоколоваИзраиль и Саудовская Аравия продолжают активную работу над в направлении снижения градуса конфронтации и вариантами приведения отношений хотя бы в статус нейтральных, несмотря на сложную ситуацию в секторе Газа.
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