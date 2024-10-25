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  • Vova Гарин
    Отрезать и заспиртовать для показа голову для всякого пиндоса.Американский наем...
  • Лариса Галахова
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    ...там много больных на голову ублюдков состоит....Момент нападения ...

SHOT: Гуфу предложили в качестве извинений петь в госпиталях для бойцов СВО

SHOT: Гуфу предложили в качестве извинений петь в госпиталях для бойцов СВО

Общественники из правозащитного центра «Сорок Сороков» предложили рэперу Гуфу (Алексею Долматову) выступить в госпиталях перед российскими солдатами, это докажет, что он действительно раскаялся за свое поведение, пишет Telegram-канал Shot.

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