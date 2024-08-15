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РИА Новый день

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В южноуральском лесу нашли противотанковую мину

В южноуральском лесу нашли противотанковую мину

Бойцы Росгвардии в Челябинской области уничтожили противотанковую мину. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, опасную находку обнаружили в лесном массиве в 5 километрах от Южно-Степного сельского поселения (Карталинский район).

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