Театр абсурда
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Театр абсурда

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На Западе высмеяли Зеленского, возомнившего себя Христом: "Нет ни ума, ни адекватности, ни приличных манер"

На Западе высмеяли Зеленского, возомнившего себя Христом: "Нет ни ума, ни адекватности, ни приличных манер"

Украинским властям не хватает ни ума, ни психической адекватности, ни приличных манер, пишет L'Antidiplomatico.

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