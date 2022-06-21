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21.06.22=="Это только начало". В Европе встали заводы

21.06.22=="Это только начало". В Европе встали заводы

Евросоюз изо всех сил снижал энергетическую зависимость, как вдруг выяснилось: промышленности критически не хватает дешевых российских энергоносителей.

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