Борис Титов предложил Михаилу Мишустину освободить от весогабаритного контроля все грузы ЕАЭС, следующие в Калининградскую область и из нее

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Правительства Михаилу Мишустину с предложением продлить мораторий на весовой и габаритный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, который был установлен Постановлением Правительства РФ от 22.
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