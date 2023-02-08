Борис Титов предложил Михаилу Мишустину освободить от весогабаритного контроля все грузы ЕАЭС, следующие в Калининградскую область и из нее

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Правительства Михаилу Мишустину с предложением продлить мораторий на весовой и габаритный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, который был установлен Постановлением Правительства РФ от 22.