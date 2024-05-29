Психологи жалеют Ольгу Бузову за поцелуй с Давой

Ведущая и певица Ольга Бузова породила массу обсуждений за поцелуй с Давидом Манукяном. Не так давно на ТНТ показали сцену поцелуя между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном во время съемок шоу «Сокровища императора».
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