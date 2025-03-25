Перспективные барражирующие боеприпасы от MBDA Italy Барражирующий боеприпас самолётного типа SmallЕвропейская корпорация MBDA Systems старается следить за актуальными тенденциями и учитывать чужой опыт.
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Перспективные барражирующие боеприпасы от MBDA Italy Барражирующий боеприпас самолётного типа SmallЕвропейская корпорация MBDA Systems старается следить за актуальными тенденциями и учитывать чужой опыт.
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