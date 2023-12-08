"Одноклассники" назвали лучшие русские фильмы и сериалы 2023-го года

Соцсеть подвела итоги года, и назвала лучший отечественный контент 2023 года."Одноклассники" провели масштабный опрос среди своих пользователей в рамках ежегодной премии "Самый ОК", и назвали лидеров контента нынешнего года в популярных категориях.